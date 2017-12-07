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Bugün 10:04 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:08 TSİ )

Stratejik ürüne 5 milyon TL destek!

Stratejik ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Programa başvuran projeler; yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 desteklenecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ithalata karşı yerli ürün seferberliği başlattı. 'Stratejik Ürün Destek Programı' ile yurt dışından ithal edilen stratejik ürünleri Türkiye 'de yerli ve milli imkanlarla üretecek KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verilecek. Programa başvuracak projelere, yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. Yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderlerinin yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. İşletmelere, desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25'i kadar 'erken ödeme' yapılabilecek. 5 milyon liralık destekte, işletmeler 1 milyon 250 bin lira erken ödeme alabilecek. Destek üst limiti bazı stratejik ürünlerde 10 milyon liraya kadar çıkarılabilecek.

KİLİT SEKTÖRLER...

' Teknoloji odaklı yerli ve milli üretim' sloganıyla başlatılan programla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlara destek sağlanacak. Destek programı ile otomotiv, savunma, havacılık, enerji , telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler desteklenecek.

250 MİLYONLUK KATMA DEĞER

Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithal edilen bin ürünü, bunu yapabilecek bin KOBİ ile eşleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bunların bir defaya mahsus tasarlama, geliştirme, piyasaya sürme masraflarını biz destekleyeceğiz. Hazırladığımız projeksiyona göre 500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak. Verdiğimiz bu destekle 250 milyon liralık katma değer oluşturulacak"

Bugün 10:04 TSİ - Ekonomi

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