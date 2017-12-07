Ankara 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u kamudan ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile 10'u meslekten ihraç edilen, 2 Adalet Bakanlığı ve 11 Yargıtay personeli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlı aranıyor.
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Türkiye yargısına FETÖ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 10'u kamudan ihraç edilen 2'si Adalet Bakanlığı, 11'i Yargıtay personeli 13 kişi hakında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz