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Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski başkanı M. Sefa Sirmen, çocukları ve eşi ile ortak olduğu şirketi için mahkeme “iflas” kararı verdi. Mahkeme, Sirmen’in mali zorluk içindeki inşaat şirketi için ise iflas erteleme talebini geri çevirdi. Böylece bu şirket de hacizlere karşı korumasız hale geldi.

Hürriyet.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, üç dönem yaptığı İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanı sıra, 2002- 2007 dönemindeKocaeliMilletvekili olarak Meclis’de de görev alanSefa Sirmen, mali sıkıntıya düşen şirketlerini kurtarmak için geçen yıl mahkemeye başvurmuştu.İflaserteleme talebi ile yapılan başvuru sonrası mahkeme denetim kayyumu atamıştı.

HACİZLERE KARŞI KORUMASIZ KALDI

Ancak mahkeme, yapılan yargılama sonrası Başiskele Petrol Ürünleri İnş. Nak. Gıda Otom. San. ve Tic. Limited Şirketi için iflas kararı verdi. 29 Kasım günü verilen karar sonrası şirketin dosyası İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi’ne gönderildi. Mahkeme, iflas erteleme talebinde bulunan Direnç İnşaat Taahhüt ve Tic. Limited Şirketi için ise, borca batık olmadığı gerekçesi ile, iflas erteleme talebini geri çevirdi. Ret kararı ile birlikte Direnç İnşaat, olası hacizlere karşı korumasız hale geldi.

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Sirmen Ailesinin şirketleri adına davayı takip eden İstanbul Barosu'na üye avukat Şerafettin Yavuz, "Mahkemeye iki şirket için iflas erteleme talebimi vardı. Mahkeme bir şirketin iflasına karar verdi. Diğer şirket için ise talebimizi geri çevirdi. Bu durum, şirket için verilen tedbir kararının da kalması anlamına geliyor. Şirket, olası hacizlere karşı korumasız hale geldi. Karara karşı temyiz başvurularımızı yapacağız” dedi.

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