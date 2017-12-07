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Bugün 10:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:55 TSİ )

Bitcoin'den yeni rekor: İki günde yüzde 23 değer kazandı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 14 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Sanal para birimi Bitcoin 'in değeri 14 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'in değeri dün bir gün içinde iki rekor kırmasının ardından, bugün TSİ 01.50'de 14 bin 189 dolara yükseldi. Böylece dün 12 bin dolar ve 13 bin dolar sınırlarını aşan Bitcoin, bugün de 14 bin 400 dolara kadar yükselerek son iki günde yüzde 23 değer kazandı. Bu ay başından itibaren değeri yüzde 45 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde bin 380 prim yaptı.

Dev firmaları geride bıraktı

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı. Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor. Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10 bin dolar seviyesini aşmıştı. Uzmanlar, ABD'li finans hizmetleri şirketlerinin Bitcoin işlemlerine başlama kararının ardından sanal para birimine olan talebin hızla arttığını vurguladı.

18 Aralık'ta başlayacak

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan (CFTC) geçen cuma yapılan açıklamada, CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald isimli finans şirketlerinin Bitcoin'i ürünleri arasına eklemek için gerekli resmi izinleri aldığı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, vadeli Bitcoin işlemlerine 18 Aralık itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Bugün 10:54 TSİ AA - Ekonomi

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