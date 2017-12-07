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Xiaomi Mi Mix 2, n11.com’da satışta

Xiaomi'nin çerçevesiz tasarıma sahip yeni nesil ürünü Xiaomi Mi Mix 2, n11.com'da 2 bin 899 TL'den satışa açıldı.

N11 .com'un açıklamasına göre, ilk etapta çerçevesiz tasarımlı 18:9 ekran oranıyla dikkat çeken cihaz, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye eşlik eden Adreno 540 ve 6 GB RAM'le donanımsal iddiası ile öne çıkıyor. Andriod 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışan MIUI 9 ara yüzünü kullanan Mi Mix 2, gücünü 3400 mAh kapasiteli bataryadan alıyor. Dört tarafında kavisli seramik gövde kullanılan Xiaomi Mi Mix 2, 7000 serisi alüminyum çerçeveden imal ediliyor. 5,99 inç büyüklüğündeki 2160 x 1080 piksel çözünürlük sunan yeni ekranıyla birlikte 185 gram ağırlığında ve 7.7 mm kalınlığındaki Xiaomi Mi Mix 2, n11.com 'da 2 bin 899 TL'den satışa sunuldu.

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