‘Genç Erkek Futsal’da şampiyon belli oluyor

Yarı final maçlarından rakiplerini yenen İzmit MTAL ile Darıca Aslan Çimento MTAL yarın final maçında şampiyonluk mücadelesi verecek

YARIN ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

22 grupta 76 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği’ne yarı final maçlarıyla devam edildi. Önceki gün Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda lige iki maçla devam edildi. Finale çıkan 2 takım belli oldu. Yarın oynanacak 3’üncü ve 4’üncülük ile final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verilecek. İlk üç sırada yer alan takımlar, İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Yarı final maçlarında hakemler Burak Celep, Abdullah Yalçınkaya ve Tuğba Başkaya başarılı yönetimleriyle dikkat çekti.

İZMİT MTAL İKİNCİ YARI GOLLERİ BULDU

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan yarı final günün ilk maçında şampiyonluk mücadelesi veren Derince Yenikent Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Derince Yenikent Anadolu Lisesi, Fatih’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yasin’in golüyle önce beraberliği sağladı. Ardından Yunus’un golüyle 2-1 öne geçti. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yasin’in nefis golüyle 3-1 öne geçti. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kemal ve Süleyman’ın nefis golü sonrasında maçı 5-2 kazanıp finale adını yazdırdı.

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL’DE İSA 3 GOL ATTI

Günün ikinci maçında şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk yarıda İsa’nın attığı iki golle devreyi 2-0 önde bitirdi. İkinci yarı atak oynayan Başiskele Selim Yürekten MTAL, Ali Özgür farkı bire indiren golü kaydetti. Darıca Aslan Çimento MTAL, Onur’un golüyle farkı 3-1 yaptı. Başiskele Selim Yürekten MTAL, Melih Adıyaman’ın golüyle farkı bire indirirken, durum 3-2 oldu. Bu golden sonra tansiyon yükselirken, Darıca ekibi İsa’nın attığı golle durumu 4-2 oldu. Maçın son dakikasında Başiskele temsilcisi, Ali Özgür’ün golüyle durum 4-3 oldu ve maç bu skorla sona erdi.

DERİNCE YENİKENT AL: 2 İZMİT MTAL: 5

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Tuğba Başkaya ***

DERİNCE YENİKENT AL: Erdem **, Fatih ****, Sabri **, Emircan ***, Mustafa Anıl **, (Doğukan *** Yiğitcan **, Furkan **)

İZMİT MTAL: Emre ***, Yasin ****, Süleyman ***; Yunus ***, Kerem *** (Ümit ***, Rıdvan ***, Ertuğrul **, Rıdvan ***, Ahmet ***)

GOLLER: Fatih (2) (Derince Yenikent Anadolu Lisesi), Yasin (2), Kemal, Yunus ve Süleyman (İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 1-0

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: 4 BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Tuğba Başkaya ***

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: Yasin ***, Onur ****, İsa ****, Serhat ***, İlhan *** (Doğukan **, Burak **, Olcan ***, Gökhan ***, Turan ***, Afacan ***)

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: Yasin ***, Kerem **, Ali. Özgür ****, Melih Adıyaman **, Osman Emre ** (Selim Erdem **, Melih Şentürk **, Muhammet Emin **, Kağan **, Buğra ***, Bahadır **, Onur **)

GOLLER: İsa (3) ve Onur (Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Ali Özgür (2) ve Melih Adıyaman (Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

GÜNÜN PROGRAMI (CUMA)

ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU:

10.00 D.Yenikent AL-Başiskele Selim Yürekten MTAL (3’üncü maçı)

10.45 İzmit MTAL-Darıca Aslan Çimento MTAL (Şampiyonluk maçı)