Genç Kızlar futsalda da şampiyon belli oluyor

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki iki maç sonunda, rakiplerini yenen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarın final maçında karşı karşıya gelecek. Bu dev maç saat 13.00’te oynanacak

ŞAMPİYONLUK MAÇI YARIN OYNANACAK

6 grupta 20 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği yarı final maçları önceki gün Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Rakiplerini yenen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale yükselirken, yarın karşılaşacaklar şampiyonu belirleyecekler. Maça öğrenci-taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verilecek.

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETİN AL FARK ATTI: 5-1

Yarı finalin ilk maçında Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, başarılı oyun sonrasında rakibi Gebze Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi’nin 5-1 yendi, finale adını yazdırdı. Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne galibiyeti getiren golleri Ece Ekmen (2), Erva, Ebral ve Helin kaydetti. Günün ikici yarı final maçında Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk yarıda Merve Küçük’ün attığı golle devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda atakları sıklaştıran Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayşenur Eren ile iki gol attı, maçı 3-0 kazandı, finalde Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin rakibi oldu.

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: 5 ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Abdullah Yalçınkaya ***, Burak Celep ***, Tuğba Başkaya ***

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: Sudenur ***, Ece ***, Kübra ***, Sude ***, Helin *** (Leyla ***, Selcan ***, Erva ***, Ebral **, Zeynep ***,Sevde ***)

ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: Filiz **, Elif **, Dilan ***, Cansu ***, Gizem Şerife Özcan *** (Esra **, Gizem Nur Genç **)

İLK YARI SKORU: 4-0

GOLLER: Ece (2), Helin, Kübra ve Ebral (Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi), Gizem Şerife Özcan (Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi)

KARTEPE MTAL: 3 YAHYA KAPTAN MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Abdullah Yalçınkaya ***, Burak Celep ***, Tuğba Başkaya ***

KARTEPE MTAL: Ayşe Yılmaz ***, Ayşe Nur Eren ***, Fatma Sağra Öztürk ****, Gönül ***, Merve *** (Aleyna ***, Esra ***)

YAHYA KAPTAN MTAL: Zeynep Ezgi Şengüler **, Merve ***, Zeynep Akbal **, Özge ***, Özlem *** (Ebrar **, Sedanur ***, Miray **, Deniz **, İkbal **, Begüm ***)

İLK YARI SKORU: 1-0

GOLLER: Ayşe Nur (2) ve Merve (Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

GÜNÜN PROGRAMI

ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

12.15 Çayırova Şehit İlhan Kartal AL-Yahya Kaptan MTAL (Üçüncülük maçı)

13.00 Gölcük Barbaros Hayrettin AL-Kartepe MTAL (Şampiyonluk maçı)