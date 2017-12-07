İYİ Parti'de 7 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti 'de teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. İl Başkanı dün ilçe başkanlarının belli olduğunu söylemiş fakat isimleri açıklamaktan kaçınmıştı. 7 ilçe için konuşulan isimler ise şu şekilde:
Kartepe İlçe Başkanlığı için Musa Coşkun
Karamürsel İlçe Başkanlığı için Mehmet Baş
Kandıra İlçe Başkanlığı için Mustafa Türk
Gebze İlçe Başkanlığı için Nusret Acur
Darıca İlçe Başkanlığı için Ekrem Korkmaz
Körfez İlçe Başkanlığı için İbrahim Özer Toyran
Gölcük İlçe Başkanlığı için Derya Çavdar
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Yorumlar
(1 )
Kemal - Bu isimlerin çoğu eski MHP li bunlardan bi şey olsa MHP de olurdu. Yazık oldu iyi partiye.
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