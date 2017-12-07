İYİ Parti'de 7 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti 'de teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. İl Başkanı dün ilçe başkanlarının belli olduğunu söylemiş fakat isimleri açıklamaktan kaçınmıştı. 7 ilçe için konuşulan isimler ise şu şekilde:

Kartepe İlçe Başkanlığı için Musa Coşkun

Karamürsel İlçe Başkanlığı için Mehmet Baş

Kandıra İlçe Başkanlığı için Mustafa Türk

Gebze İlçe Başkanlığı için Nusret Acur

Darıca İlçe Başkanlığı için Ekrem Korkmaz

Körfez İlçe Başkanlığı için İbrahim Özer Toyran

Gölcük İlçe Başkanlığı için Derya Çavdar