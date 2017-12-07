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İYİ Parti'de 7 ilçe başkanı belli oldu

İYİ Parti'de 7 ilçe başkanının ismi belli oldu.

İYİ Parti 'de teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. İl Başkanı dün ilçe başkanlarının belli olduğunu söylemiş fakat isimleri açıklamaktan kaçınmıştı. 7 ilçe için konuşulan isimler ise şu şekilde:

Kartepe İlçe Başkanlığı için Musa Coşkun

Karamürsel İlçe Başkanlığı için Mehmet Baş

Kandıra İlçe Başkanlığı için Mustafa Türk

Gebze İlçe Başkanlığı için Nusret Acur

Darıca İlçe Başkanlığı için Ekrem Korkmaz

Körfez İlçe Başkanlığı için İbrahim Özer Toyran

Gölcük İlçe Başkanlığı için Derya Çavdar

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Yorumlar

(1)
01

Kemal - Bu isimlerin çoğu eski MHP li bunlardan bi şey olsa MHP de olurdu. Yazık oldu iyi partiye.

Yanıtla . 1Beğen 07 Aralık 12:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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