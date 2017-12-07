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Şeyh Edebali ve 50.Yıl zirveye çıktı

İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ortaklığında 17’si erkek, 14’ü de kızlar olmak üzere 31 takımın katılımıyla orta okullar arası basketbol başkanlık kupası şampiyonları belli oldu.

FİNALDE İKİ OKULUN KIZLARI VE ERKEKLERİ KAPIŞTI

13 Kasım tarihinde Atatürk Spor Salonu ’nda başlayan şampiyonanın finalinde erkekler ve kızlarda 50.Yıl Orta Orta Okulu ile Şeyh Edebali Orta Okulu kız ve erkek takımları karşı karşıya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Engin Yaşar, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, Ak Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Recep Yıldız ile İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takım oyuncalarının da takip ettiği final maçında erkeklerde Şeyh Edebali Orta Okulu rakibi 50. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu’nu 49-28, kızlarda ise 50. Cumhuriyet Yıl Orta Okulu, Şeyh Edebali Orta Okulu’nu 51-40 yenerek birinci oldu . Dereceye girenlere kupa ve ödülleri Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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