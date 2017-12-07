Gebze U-19’dan duble galibiyet

Gebzespor ’un U-19’ları ligin açılış maçında karşılaştığı Arapçeşme’yi 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Goller A takımla antrenmanlara çıkan Çapan ve Cihan’dan geldi. Genç Menekşeler bu hafta Denizli Köyüspor ile karşılaşacak.