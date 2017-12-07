Gebzespor ’un U-19’ları ligin açılış maçında karşılaştığı Arapçeşme’yi 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Goller A takımla antrenmanlara çıkan Çapan ve Cihan’dan geldi. Genç Menekşeler bu hafta Denizli Köyüspor ile karşılaşacak.
Bugün 09:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Gebze U-19’dan duble galibiyet
1.Küme U-19 Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı.
Bugün 09:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz