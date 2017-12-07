Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:40 TSİ )

360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tır, Kartepe’ye geldi.

FETÖ ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tır, Türkiye turunda Kartepe’ye geldi. Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "360 derece, karanlık gece" adlı tır, 81 ilde milyonlara ulaşacak.

YAŞANANLAR ANLATILIYOR

Hain darbe girişimiyle ilgili görüntülerin saati saatine üç boyutlu ve harekete duyarlı şekilde hazırlandığı videolar, sanal gerçeklik gözlükleriyle ücretsiz izlenebiliyor. İzleyiciler, 3D teknolojisi sayesinde yürüyerek gidebildikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM 'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebiliyor.

ÜZÜLMEZ’DE GİTTİ

Tırı Ankara 'daki tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret etmiş, sanal gözlüklerle 15 Temmuz'da yaşananları izlemişlerdi. Kartepe’ye gelen “360 derece, karanlık gece” tırını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da ziyaret etti.

HAÇLI ZİHNİYETİ

“360 derece, karanlık gece” tırını ziyareti sonrasında değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu vatan kolay kazanılmadı. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bir kez daha göstermiştir. Yıllarca haçlı zihniyeti ile milletimizi yenemeyenler, kendi içimizden çıkartılan vatan hainleri ile bir işgal girişimi yaptılar. Herkes darbe diyor ben işgal diyorum. Darbe yönetimin değiştirilmesidir. 15 Temmuz, haçlı zihniyetine peşkeş çekmek için bir girişimdir. Başta Rabbimiz, Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu ve milletimizin desteği ile 15 Temmuz işgal girişimi bertaraf edildi. İstiklal ve Çanakkale savaşlarına, geriye baktığımız zaman Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde yaşanan savaşlarla bu güzel devlet bugünlere gelmiştir. Bizlerde bu emaneti en iyi şekilde devretmeliyiz. Görev süremiz boyunca milletimize borcumuzu en iyi şekilde ödemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:39 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de mask
360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti mask
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Üzülmez’den CHP’ye yanıt mask
Üzülmez’den CHP’ye yanıt
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı mask
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı
AGD’den Trump’a tepki mask
AGD’den Trump’a tepki
Yeni müfredatı protesto ettiler! mask
Yeni müfredatı protesto ettiler!
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı mask
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR