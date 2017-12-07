360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de

FETÖ ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tır, Türkiye turunda Kartepe’ye geldi. Tuzla Belediyesince "İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "360 derece, karanlık gece" adlı tır, 81 ilde milyonlara ulaşacak.

YAŞANANLAR ANLATILIYOR

Hain darbe girişimiyle ilgili görüntülerin saati saatine üç boyutlu ve harekete duyarlı şekilde hazırlandığı videolar, sanal gerçeklik gözlükleriyle ücretsiz izlenebiliyor. İzleyiciler, 3D teknolojisi sayesinde yürüyerek gidebildikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın demokrasi mücadelesine, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile TBMM 'nin bombalanmasına ve halkın darbecilere yönelik tepkilerine yeniden tanıklık edebiliyor.

ÜZÜLMEZ’DE GİTTİ

Tırı Ankara 'daki tanıtımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret etmiş, sanal gözlüklerle 15 Temmuz'da yaşananları izlemişlerdi. Kartepe’ye gelen “360 derece, karanlık gece” tırını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da ziyaret etti.

HAÇLI ZİHNİYETİ

“360 derece, karanlık gece” tırını ziyareti sonrasında değerlendirme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu vatan kolay kazanılmadı. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bir kez daha göstermiştir. Yıllarca haçlı zihniyeti ile milletimizi yenemeyenler, kendi içimizden çıkartılan vatan hainleri ile bir işgal girişimi yaptılar. Herkes darbe diyor ben işgal diyorum. Darbe yönetimin değiştirilmesidir. 15 Temmuz, haçlı zihniyetine peşkeş çekmek için bir girişimdir. Başta Rabbimiz, Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşu ve milletimizin desteği ile 15 Temmuz işgal girişimi bertaraf edildi. İstiklal ve Çanakkale savaşlarına, geriye baktığımız zaman Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde yaşanan savaşlarla bu güzel devlet bugünlere gelmiştir. Bizlerde bu emaneti en iyi şekilde devretmeliyiz. Görev süremiz boyunca milletimize borcumuzu en iyi şekilde ödemeliyiz” ifadelerini kullandı.