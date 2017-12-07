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Bugün 11:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:49 TSİ )

‘Çekmece’den galibiyeti çıkarın artık!

Cumartesi günü deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da zorlu maçın hazırlıkları sona eriyor.

Kulüp otobüsü ile İstanbul ’a gidecek olan Yeşil Siyahlılar, Hilton Garden Inn Otel’de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek

HAMZA YİNE YOK!

Son 10 maçında 8 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alarak ateş hattından bir türlü sıyrılamayan Kocaelispor ’un önceki günkü antrenmanı İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaydı. Zaman zaman güneşin kendini gösterdiği antrenmanda kasık sakatlığı devam eden ve fizyoterapist kontrolünde olan Hamza yer almadı. Hamza’nın İstanbul’daki deplasmanda da forma giyme şansının çok az olduğu belirtildi.

BAŞAK VE ÖGE’DE SORUN YOK

Çalışmanın ilk bölümünde toplu halde koşuya katılan Murat Başak ve Kadir Öge, ikinci bölümde çift kale maçta yer almadı ve hafif tempolu düz koşu ile antrenmanı tamamladı. İki futbolcunun da önemli bir sorununun olmadığı öğrenildi. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. İstasyon ve çıkış yapan takım son olarak çift kale maça geçti.

CEZALAR SONA ERDİ

Ali Keten iki farklı takımda da sağ bekte oynarken, Kemal ve Onur Öztonga ikilisi savunmanın ortasını paylaştı. Merkez orta sahada Sefa ve Özgür, solda Süleyman, sağda Gökdeniz, ileride İshak’tan oluşan kadro öne çıktı. Cumartesi günkü maçta Yusuf’un forma bulacağı düşünülüyor. Murat Başak, Ali Keten¸ Sefa ve Mert’in cezaları sona erdi. Bu 4 futbolcunun da 11’de sahadaki yerini alması bekleniyor.

Bugün 11:42 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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