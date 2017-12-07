Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı kişilerin Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Başkan Yardımcısı Nurettin Işık’ın adını kullanarak, ilçe esnaflarından lösemili çocuklarımızın hastalığını da dolandırıcılığa alet ederek yardım talebinde bulunduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Belediye Başkanımız Ali Haydar Bulut ve Başkan Yardımcımız Nurettin Işık’ın böyle bir yardım talebi söz konusu olmamakla beraber, bu tür girişimler tamamen dolandırıcılığa yönelik itibar edilmemesi gereken olaylardır. Vatandaşlarımızı dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarır ve kendilerine bu yönde girişimde bulunanlar olduğu zaman 155 ‘i arayarak durumu Emniyet Teşkilatı’na bildirmelerini önemle rica ederiz.” denildi.
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Ali Haydar Bulut adına para topluyorlar!
Derince Belediyesi’nden yapılan uyarıda bazı kişilerin Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Başkan Yardımcısı Nurettin Işık’ın adını kullanarak yardım topladığı ifade edilerek, bu kişilere itibar edilmemesi istendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz