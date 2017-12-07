Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:01 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Tramvayda en düşük teklifi o firma verdi!

Geçtiğimiz yaz hizmete giren tramvayın plajyoluna kadar uzatılmasıyla ilgili ikinci etap ihalesine 3 Ankara firması katılırken en düşük teklif Emre Ray firmasının 21 milyon 271 bin 175 lira 79 kuruşluk teklifi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevcut Akçaray tramvay hattına ilave “Sekapark Plajyolu arası 2.etap Tramvay Hattı Yapım İşi” için bugün ihale gerçekleştirdi. Seka Devlet Hastanesi’nden başlayıp Plajyoluna kadar ulaşacak olan Akçaray Tramvay hattının 2.Etabıyla İzmit okullar bölgesinin çarşıyla ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Böylelikle okullar bölgesinde eğitim gören öğrencilerin çarşıya olan ulaşımı hızlanacak.

4 YENİ İSTASYON YAPILACAK

Günlük kullanım rekorlarıyla günlük 14 bin yolcu hedefinin oldukça üzerine çıkarak Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattı 2.Etaplabirlikte 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki 2.Etap istasyonları Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik 2.etap tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’nde ki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİYOR

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 araçların yanı sıra 2. Etap Tramvay hattı projesiyle 6 yeni tramvay aracı alınacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle elinde bulunan 12 tramvay araca ilave olarak 6 yeni tramvay aracı eklenmesiyle bu sayı 18’e yükselecek.

EN DÜŞÜK TEKLİF EMRE RAY FİRMASINDAN

Bugün Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 3 Ankara firması katıldı. İhalede muhammen bedel 20 milyon 657 bin 308 lira olarak belirlenirken ihaleye katılan firmalardan Ens Yapı ve Best Tasarım Yapı ortaklığı adına 32 milyon 869 bin TL, Metro Ray firması adına 34 milyon 859 bin 218 lira 64 kuruş TL ve Emre Ray firması adına 21 milyon 271 bin 175 lira 79 kuruş TL teklif verildi.

GÜLERMAK FİRMASI İHALEYE KATILMADI

Böylelikle ihalede en düşük teklifi Emre Ray firması verirken ihale sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ayrıca Otogar-Sekapark arası tramvay hattı yapım işini üstlenen ve projeyi gecikmeli olarak teslim eden Gülermak firması ihaleye katılmadı.

Bugün 12:01 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
SGK’dan önemli uyarı! mask
SGK’dan önemli uyarı!
Ford’dan yılın son fırsatı! mask
Ford’dan yılın son fırsatı!
MÜSİAD’dan AVM’lerin markalaşmaya etkisi konulu panel mask
MÜSİAD’dan AVM’lerin markalaşmaya etkisi konulu panel
Xiaomi Mi Mix 2, n11.com’da satışta mask
Xiaomi Mi Mix 2, n11.com’da satışta
Bitcoin'den yeni rekor: İki günde yüzde 23 değer kazandı mask
Bitcoin'den yeni rekor: İki günde yüzde 23 değer kazandı
Tramvay Plajyolu’na uzanacak mask
Tramvay Plajyolu’na uzanacak
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı mask
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR