Tramvayda en düşük teklifi o firma verdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevcut Akçaray tramvay hattına ilave “Sekapark Plajyolu arası 2.etap Tramvay Hattı Yapım İşi” için bugün ihale gerçekleştirdi. Seka Devlet Hastanesi’nden başlayıp Plajyoluna kadar ulaşacak olan Akçaray Tramvay hattının 2.Etabıyla İzmit okullar bölgesinin çarşıyla ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Böylelikle okullar bölgesinde eğitim gören öğrencilerin çarşıya olan ulaşımı hızlanacak.

4 YENİ İSTASYON YAPILACAK

Günlük kullanım rekorlarıyla günlük 14 bin yolcu hedefinin oldukça üzerine çıkarak Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattı 2.Etaplabirlikte 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki 2.Etap istasyonları Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik 2.etap tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’nde ki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkartılmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİYOR

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 araçların yanı sıra 2. Etap Tramvay hattı projesiyle 6 yeni tramvay aracı alınacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle elinde bulunan 12 tramvay araca ilave olarak 6 yeni tramvay aracı eklenmesiyle bu sayı 18’e yükselecek.

EN DÜŞÜK TEKLİF EMRE RAY FİRMASINDAN

Bugün Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 3 Ankara firması katıldı. İhalede muhammen bedel 20 milyon 657 bin 308 lira olarak belirlenirken ihaleye katılan firmalardan Ens Yapı ve Best Tasarım Yapı ortaklığı adına 32 milyon 869 bin TL, Metro Ray firması adına 34 milyon 859 bin 218 lira 64 kuruş TL ve Emre Ray firması adına 21 milyon 271 bin 175 lira 79 kuruş TL teklif verildi.

GÜLERMAK FİRMASI İHALEYE KATILMADI

Böylelikle ihalede en düşük teklifi Emre Ray firması verirken ihale sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ayrıca Otogar-Sekapark arası tramvay hattı yapım işini üstlenen ve projeyi gecikmeli olarak teslim eden Gülermak firması ihaleye katılmadı.