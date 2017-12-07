Gölcük Belediye’den İl Karması’na 5 voleybolcu seçildi

Yoğun tempo altında antrenmanlarını sürdüren kadın voleybol takımı, emeklerinin karşılığını almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçmelerde Belediyespor Voleybol takımından da oyuncuların seçilmesi, kulüpte sevinç yarattı.

KESKİN AÇIKLAMA YAPTI

Antrenör Songül Keskin “Yaptığımız çalışmalarının karşılığını almak gurur verici oldu. Yetenekli ve güçlü bir kadroya sahibiz. Amacımız gençlerimizi spora teşvik etmenin yanında başarılı bir birey olmaları için onları desteklemek. Bu gibi başarılar ileriye dönük planlarımızın önünü açmaktadır. Bize bu yolda desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Karmaya seçilen sporcular şöyle; Yağmur İpek Kaya (2005) Beril Zengin (2005) Sıla Kurt (2005) Zeynep Küçükada (2004) Eylül Karabulut (2004).