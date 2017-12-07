Kandıra’dan madalya şov!

Kocaeli Minik Yıldız Karate Şampiyonası Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapıldı. Kandıra Gençler Birliği Belediyespor Kulübü’nün 26 sporcusuyla ilk kez katıldığı karate müsabakasından mutlu ayrıldı. 12 kulüpten 319 karatecinin yer aldığı Kocaeli Minik Yıldız Karate Şampiyonası’na katılan Kandıra Gençler Birliği Belediyespor Kulübü, karate branşında 9 sporcusuyla dereceye girdi, kulüp bazında ise 8. Oldu.

TECRÜBELERİNİ ARTIRDILAR

Minik ve Yıldız sporcuların müsabaka tecrübesinin artması için yapılan turnuvaya karate branşında ilk kez katılan Kandıra Gençler Birliği Belediyespor Kulübü, yeni müsabakalar için çalışmalarını sürdürüyor. Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan 2017 Kocaeli Minik Yıldız Karate Şampiyonası’nda Kandıra Gençler Birliği Belediyespor Kulübünden Emre Barkın Özbek gümüş; Sueda Taşdelen, Ezgi Yaman, Asiye Ecrin Oruç, Zübeyde Apaydın, Talip Şen, Ömer Kayra Özbek, Dilay Ayhan, Ahmet Zait Yolcu bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporculara müsabakaların ardından madalyaları verildi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Gençler Birliği Belediyespor Kulübü’nün başarılarından dolayı mutlu olduklarını ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.