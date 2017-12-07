Kocaeli eski valisi hakkında nihai karar 11 Aralık'ta verilecek

Türkiye’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilk çatı davası olma özelliği taşıyan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, örgütün sözde Isparta sorumlusu Osman Demirhan, sözde üniversite sorumlusu Cabir Doğan ile çok sayıda iş adamı ve akademisyenlerin bulunduğu 48'i tutuklu 129 sanıklı davada sona gelindi.

Bugün son duruşma görüldü

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılı Mart ayında düzenlenen, FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme", "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "zimmet", "icbar suretiyle irtikap", "görevi kötüye kullanma", "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 75'i tutuksuz, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasında bugün son duruşma görüldü.

Oğuz, SEGBİS ile katıldı

Sanık fazlalığı ve güvenlik gerekçesiyle adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklardan örgütün sözde Isparta sorumlusu Osman Demirhan, eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, örgütün sözde üniversite sorumlusu Cabir Doğan ile eski SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“Demirhan ‘il imamı’ olduğunu kabul etmiyorsa, sözün bittiği yerdeyiz”

Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, geçtiğimiz gün esasa ilişkin savunmaları tamamlanan tutuklu sanıklara son sözlerini sordu. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan iş adamı Ali İhsan Altınok, "Osman Demirhan 'il imamı' olduğunu kabul etmedikten sonra sözün bittiği yerdeyiz. Adalete güveniyor, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

“Bir anda kendimi terörist olarak buldum”

Tutuklu sanıklardan eski SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu ise mahkeme başkanına, 4 ay önce gördüğü rüyayı hatırlattı. İbicioğlu, "4 ay önce gördüğüm rüyamı size daha önce arz etmiştim. Hayırlı bir rüyaydı ama halen tutukluyum. 20 aydır hapisteyim. Bir anda kendimi terörist olarak buldum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Benim için kurulan bir kumpastı”

Tutuklu sanık eski Isparta Valisi Memduh Oğuz da 70 yaşında olduğunu ve hiçbir dönem bir gruba, cemaate, tarikata mensup olmadığını belirterek, "Vatana canım feda olsun. Bu benim için kurulan bir kumpastı. Yüce mahkeme bu kumpası aydınlatacaktır. Burada aydınlanmasa bile tarih aydınlatacaktır. Size ve yüce adalete güveniyorum" şeklinde konuştu.

Nihai karar 11 Aralık’ta verilecek

Öte yandan, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamı da suçsuz olduklarını beyan ederek, tahliye talebinde bulundular. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, bu aşamadan sonra mahkeme heyetinin kendi aralarında bir değerlendirme yapacağını ifade ederek, nihai kararın 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de verileceğini dile getirdi.