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Bugün 13:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:04 TSİ )

MÜSİAD’dan AVM’lerin markalaşmaya etkisi konulu panel

MÜSİAD’dan AVM’lerin markalaşmaya etkisi konulu panelKocaeli MÜSİAD dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin Markalaşmaya Etkisi ve Parekendecilik Geleceği isimi bir panelin gerçekleştirileceği duyurusu yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) sosyal tesislerinde basın açıklaması düzenledi. Toplantıya MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, Yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Orhan Sarısüleyman ve Hicran Bozkurt katıldı. Ayvaz toplantıda, 8-9 Aralık 2017 günü Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek olan ‘Türkiye’de AVM’lerin Markalaşmaya Etkisi ve Perakendenin Geleceği’ isimli panel ile ilgili bilgiler verdi. Panel içerisinde markalaşma konusunda AVM’nin etkisi ve küçük esnafın sorunlarına yer verileceği duyuruldu. Bugün saat akşam 19.00’da başlayacak olan panel Cumartesi günü saat 14.00’da son bulacak.

Dolu dolu bir yıl geçirdik

MÜSİAD Şube Başkanı Celal Ayvaz, “MÜSİAD olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli programlarımızı ülkemiz iş dünyasına fayda getirmesi amacıyla sürekli ve artarak devam ettiriyoruz. Size hem yapmış olduğumuz programlarımızı hem de bundan sonra yapacağımız programlarımız hakkında bilgilendirmek istiyorum. 2017 yılı içerisinde 4 Genel İdare Kurulu Toplantısı, 5 Sektör Kurulları Türkiye İstişare Kurulu Toplantısı ve Türkiye genelinde her şubemizde her 15 günde bir iş dünyasıyla alakalı dost meclisleri, sektörel programlarla dolu dolu bir yıl geçirdik” dedi.

Markalaşmaya etkisi masaya yatırılacak

Türkiye İstişare Toplantıları bünyesinde gerçekleştirecek olan panelde Kocaeli’nin parekende sektörü faaliyetlerinin işleneceğini belirten Ayvaz, “Kocaeli olarak Perakende Sektör Kurulunda faaliyet gösteren tüm Türkiye geneli üyelerimizin katılabileceği bu programa ev sahipliği yapacağız. Perakende Sektöründe faaliyet gösteren hemen her firma markalaşma amacıyla yola çıkmakta ve marka değeri artan firmalar bildiğiniz üzere AVM’lerde şubeleşmeyi hedeflemektedir. Bu konu ile ilgili olarak AVM’lerin markalaşmaya etkisini Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz toplantıda ele alacağız” diye konuştu.

Sorulara ve sorunlara cevap arayacağız

Ayvaz, “Perakende sektörünün geleceği ile markalaşma doğrudan ilişkili, markalaşan firmalar bu sektörde daha çabuk öne çıkmakta ve sektörün önde firmaları olarak ticari hayatta yerlerini almaktadırlar. AVM'lerin markalaşmaya getirileri tartışılamaz fakat bir de markalaşamayan küçük esnaf açısından götürüleri de var. İlimizi örnek alarak çok küçük bir coğrafya içerisinde 7 AVM bulunuyor. Bu 7 AVM ilimiz firmalarına markalaşma konusunda neler katıyor, küçük esnafımızın ticaretine ne derece olumsuz etki ediyor gibi konulara da bu programımızda cevap arayacağız” sözlerini kullandı.

Geniş katılım

Program konuşmacılarından da bahseden Ayvaz, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız, JLL Grup Türkiye Yönetim Kurulu Başkanımız, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanımız ve Bernardo Grup Yönetim Kurulu Başkanları çok değerli panelistlerimiz olacak. Program moderatörlüğünü markalaşmada çok başarılı işler yapan MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu Başkanı Adil Temizerler yapacak. Programımız önemli bir program, perakende sektörünü doğrudan etkiliyor” şeklinde konuştu.

Bugün 13:03 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nuri Akçaharman

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