Haberimiz ses getirdi! Sağlıkçı krizi çözüldü...

Yayınlarımız ses getirdi ve sağlıkçılar iş başı yaptı!..

ISRARLI YAYINLARIMIZ SONRASINDA…

Okul sporlarındaki aksaklıkları sık sık gündeme getirerek, çocuklarımızın sağılı için sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Bu yıl da futsal da böylesi endişe verici görüntüler yaşadık ve sık sık manşetimizden yayınlayarak yetkilileri harekete geçirmeye çalıştık. Bu yayınlarımız sonuç verdi, okul maçlarında sağlıkçılar, gecikmeli olsa da adeta ‘işbaşı!’ yaptı.

KEREM NAZLIGÜL’DEN TAM MESAİ…

Yayınlarımız ses getirince, okul spor sorumluları bu haberlere, tepki gösterdiyse de, gereğini yaptı. Önceki gün Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Tolaoğlu Spor Salonu’nda oynanan gençler erkek ve kızlar futsal maçlarında sağlıkçı Kerem Nazlıgül büyük bir titizlikle görevini yaptı. Sakatlanan sporculara anında müdahale edildi. Nazlıgül tam gün mesai yaptı.