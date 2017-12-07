O belediyeye saldırı!

Bugün sabah saatlerinde, Tütünçiftlik sahiline gelen bir kişi iddiaya göre, araçlara tekme atarak Körfez Belediyesi'nin sahildeki sosyal tesislerinin önüne geldi. Burada bağıran kişi, özel bir işletmeciden geri alınması nedeniyle kapalı olan sosyal tesislerin camlarını kırmaya başladı. Vatandaşlar, camları kıran kişiye engel olmaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişi, sosyal tesislerin 5 camını kırdıktan sonra bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sosyal tesislerin camlarını kıran kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.