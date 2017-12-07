Bugün sabah saatlerinde, Tütünçiftlik sahiline gelen bir kişi iddiaya göre, araçlara tekme atarak Körfez Belediyesi'nin sahildeki sosyal tesislerinin önüne geldi. Burada bağıran kişi, özel bir işletmeciden geri alınması nedeniyle kapalı olan sosyal tesislerin camlarını kırmaya başladı. Vatandaşlar, camları kıran kişiye engel olmaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişi, sosyal tesislerin 5 camını kırdıktan sonra bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sosyal tesislerin camlarını kıran kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Bugün 13:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
O belediyeye saldırı!
Körfez'de, Körfez Belediyesi'ne ait Tütünçiftlik sahilinde bulunan sosyal tesislerin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 13:09 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz