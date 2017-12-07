Taraftar gücüyle de iç saha maçlarını lehine çevirmeyi başaran takım, bir ara son sıraya çakılmasına rağmen bir anda üst sıraları zorlamaya başladı. Son olarak Tarsus deplasmanında 3-0’lık şok bir yenilgi alan takım, bunun acısını Kocaelispor’dan çıkarmak istiyor. İlçede, rakibin adının Kocaelispor olması nedeniyle hareketlilik var.
Bugün 13:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:19 TSİ )
Dikkat; Tepecik yaralı aslan!
3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükçekmece Tepecikspor, lider Utaş Uşak’ı da yenmiş bir takım olarak dikkat çekiyor.
Bugün 13:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz