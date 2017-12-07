Dikkat; Tepecik yaralı aslan!

Taraftar gücüyle de iç saha maçlarını lehine çevirmeyi başaran takım, bir ara son sıraya çakılmasına rağmen bir anda üst sıraları zorlamaya başladı. Son olarak Tarsus deplasmanında 3-0’lık şok bir yenilgi alan takım, bunun acısını Kocaelispor’dan çıkarmak istiyor. İlçede, rakibin adının Kocaelispor olması nedeniyle hareketlilik var.