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Gölcük’te Bağcılar alarmı!

3.Lig 2.Grup’ta tökezleyen temsilcimiz Gölcükspor’un, Cumartesi günü konuk edeceği Anadolu Bağcılar için adeta alarm verildi.

İyi sonuçlar alamayan Kayhan Çubuklu yönetimindeki Gölcükspor zor günler yaşarken, rakibi Bağcılar da bu sezon deplasmanda iyi sonuçlar almadı. Gölcük, kendisiyle aynı puanı bulunan Anadolu Bağcılar’ı yenerse, puan tablosunda üst sıralara yükselecek. İstanbul temsilcisi geride kalan haftalarda deplasmanda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Yeşil beyazlılar 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, 3 maçtan ise 1 puanla ayrıldı.

KAZANAMAZSA DURUM VAHİM!

İstanbul temsilcisi için de Cumartesi günkü karşılaşma büyük önem taşıyor. Temsilcimiz Gölcükspor ise sahasında oynadığı maçlarda istenen seviyeyi bir türlü yakalayamadı. Geride kalan haftalarda yalnızca iki maçtan galibiyetle ayrılan temsilcimiz Gölcükspor, son oynadığı iç saha maçında da Kırıkhanspor’u devirmeyi başarmıştı. Geçen hafta deplasmandaki Yeşil Bursa yenilgisi moralleri bozsa da, Şimşekler, Cumartesi günkü Anadolu Bağcılar maçını kazanarak, tekrar çıkış yakalayıp, puan tablosunda yükselmek istiyor. Yoksa durum vahim.

Bugün 13:18 TSİ - Spor

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