8 bölüm takımının katılımıyla start alan turnuvanın yarı finalinde Altınkaya Hafriyat Makina, Otomasyon’u 6-0 yenerken, Akgül Çelik Metal ise Elektrik’i 6-1’lik skorla geçerek, adlarını finale yazdırdı. Makina ve Metal takımları 12 Aralık Salı günü şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Okulun hemen yanında bulunan Umut Halı Saha Tesisleri’nde oynanacak final mücadelesinin başlama saati 13.00 olarak açıklandı.
Bugün 13:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:20 TSİ )
GATEM’de finalin adı kondu: Makina-Metal
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (GATEM) bir süredir devam eden Bölümler arası Futbol Turnuvası’nda finalin adı kondu.
Bugün 13:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz