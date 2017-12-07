Asbaşkan Murat Akın, 12 ilden 102 takımın birinci etap maçlarında mücadele edeceğini söyledi. Erzurum’da 9-16 Aralık 2017 tarihlerinde Curling heyecanı yaşanacak. Erzurum, Trabzon, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Muğla, Batman, Amasya, Osmaniye ve Iğdır lige katılan iller.
Bugün 10:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Curlingçiler Erzurum’da
Türkiye Curling Federasyonu 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan 2. Lig Curling Müsabakaları hafta sonu start alıyor.
Bugün 10:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz