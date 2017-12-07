Wellborn Otel, kalitesiyle bu yılbaşında da sizlerle

SEKA BALO SALONU

Yılın bu son gecesinde Seka Balo Salonu’nun şık ambiyansında Dj Arıca feat Grup Aloha’nın yerli yabancı popüler müzik performansları ile katılacağınız Bu sınırsız eğlencenin kişi başı fiyatı sadece 250 TL.

LEB-İ DERYA RESTAURANT

Benzersiz konumu ve muhteşem körfez manzarası ile yeni yılda gecenin ilk saatlerinde fasıl eşliğinde misafirlerine huzur dolu anlar yaşatacak olan restaurant Harun Uygur ve Orkestrasının sahne alması ile eğlence dolu saatlere hızlı bir geçiş yapıyor. Bu programın kişi başı fiyatı 250 TL.

LİMAN RESTAURANT

İzmit Körfezi'nin büyülü manzarası ve Liman Restaurant’ın ferah atmosferinde yeni yılı Kocaeli’nin en iyi seslerinden biri olan Bülent Tamer ve Orkestrası ile karşılamanın kişi başı fiyatı sadece 200 TL.

CAPTAİN MORGAN ROOF BAR & BİSTRO

Yılbaşı gecesini eğlenceli bir partiyle Otelin 6. Katında yer alan Captain Morgan Roof Bar & Bistro’da geçirmek isteyen misafirleri ise enfes atıştırmalıklar ve dj performansı için kişi başı 120 TL ödeyecekler.

YILBAŞI EĞLENCESİ

Yılbaşı gala programlarına katılan misafirler 0-5 yaş aralığındaki çocukları için hiçbir ücret ödemezken 6-12 yaş aralığındaki çocukları için kişi başı 150 TL ödeyecekler. Geceye katılan tüm çocuklar yılbaşı için organize edilen salonda yılbaşı eğlencesine katılabilecekler...Dileyen misafirlere talep halinde odada çocuk bakımı için özel bakıcı temin edilecektir. Ayrıca çocuklar için çocuk bakıcısı, mini club, Noel Baba, palyaçolar ve miniklerin en sevdiği müziklerle dolu bir programla onlarda yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacaklar…Aynı zamanda çocuklar için 02:00 ye kadar uyku odası organize edilecektir.

UNUTULMAZ BİR YILBAŞI

Ayrıca yeni yılda konaklamak isteyen misafirleri içinde iki farklı konaklamalı yılbaşı paketi sunan otelin iki gece ve tek gece konaklamalı paketleri mevcut. Sizde keyif dolu unutulmaz bir yılbaşı gecesi geçirmek istiyorsanız 444 0 670 nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir yada şimdiden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.