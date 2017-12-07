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Bugün 13:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:46 TSİ )

Ford’dan yılın son fırsatı!

Ford Otosan, müşterilerine 2017 yılının son ayında yeni araç sahibi olmak isteyenler için yeni avantajlar sunuyor. Binek ve ticari modellerinde kasko veya bakım paketi satın alanlara yüzde 0 faizle 44 bin lira kredi imkanı verilecek.

Ford Otosan, 2017’nin son günlerinde yeni bir araç sahibi olmak isteyenlere özel avantajlar sunuyor. Ford, aralık ayında binek ve ticari modellerinde kasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturan Ford, paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira, 20 ay ve yüzde 0 faizli kredi desteği sunuyor.

705 LİRA TAKSİTLE FIESTA

Ayrıca aralık ayı boyunca Ford’un binek modellerinde sunulan 4 yıl veya 100 bin km garanti, tüm ticari modellerde ise 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor. Ford’un yenilenen modeli Fiesta’ya da 2017 bitmeden avantajlı olarak sahip olmak mümkün. Yeni Fiesta’ya, ‘Ford Options’ kredi seçeneği ile ayda 705 lira taksit ile sahip olabilen Fiesta severler, Ford Options kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin lira indirim avantajından yararlanabiliyor.

7 BİN LİRA TAKAS DESTEĞİ

Ford yılın son ayında tüm binek modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca, Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin lira takas desteği, Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim aralık ayı boyunca devam ediyor.

4 ADET KIŞ LASTİĞİ 1.200 TL

Türkiye'de ticari aracın 51 yıldır tek karşılığı Ford, 2017’nin son ayında ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını sunuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Kış mevsiminde müşterilere sunulan kış lastiği kampanyasını aralık ayında da sürdüren Ford; Custom ve Ranger modellerini satın alanlara, 4 adet kış lastiğini bin 200 liraya sunacak.

POLİÇEDE 400 LİRA İNDİRİM

Ford ayrıca, aralık ayında alınmış tüm binek modellerde, Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinde Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim sunuyor. Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks ise müşterilerine avantajlı teklifleri bir arada sunan Üçlü Ekonomi Zirvesi’ni aralık ayında da sürdürüyor.

2. ELDE SIFIR FAİZ İMKANI

Ford Trucks’ta 200 bin liraya, 3 yıl, yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası yılın son ayında da devam edecek. Kampanya kapsamında çekici serisinde 3 adet bakım paketi ve 3. yıl garantisi müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece 2017 bitmeden Ford Trucks çekici sahibi olan herkes, garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatma imkanına sahip olacak. 2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise yılın son ayına özel olarak, 2. el 1846T çekicilerde, 100 bin lira, 12 ay ve 0 faiz fırsatı sunuyor.

Bugün 13:40 TSİ - Ekonomi

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