Salih Elmasçı: Kendi yağımızda kavruluyoruz

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve geçtiğimiz aylarda İzmit Belediyesi tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle ödüllendirilen Züccaciyeci Salih Elmasçı, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. işlerin eskisi gibi olmadığını savunan Elmasçı, “İşler önceden daha hızlıydı, fakat o zamanlar bu kadar fazla dükkan ve AVM yoktu. Şimdi işlerimiz idarelik. Kendi yağımızda kavruluyoruz” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Ticarete askerlik görevimi yaptıktan sonra başladım. Babam da esnaftı, o zamanlarda onun yanında çalışmaya başladım. İzmit’e geldikten sonra kardeşlerimle birlikte bir bakkaliye dükkanı açtık. Daha sonra bu ortaklık bozuldu, dükkanları ayırdık. Ondan sonra züccaciye dükkanı ile yoluma devam ettim.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İşler önceden daha hızlıydı. Dükkanlar önceden bu kadar fazla değildi, büyük marketler yoktu. Şimdi işlerimiz idarelik diyebilirim. Kendi yağımızda kavruluyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Meslek ile ilgili herhangi bir beklentim yok. Benden sonra mesleği devam ettirecek biri bile yok. Çocuğumun zaten kendine has bir mesleği var. Ben sağlığım el verdikçe işimin başında duracağım. İnsan bir yere kadar çalışır, yaşar. Evlatlarımın hepsi kendi işinde gücünde.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaflardan biri olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

İzmit Belediyesi bizi ödül vererek onurlandırdı. İleri gelen kardeşlerimle, eski dostlarla oturma fırsatımız oldu. Ödül aldığım için çok mutlu oldum.

Salih Elmasçı kimdir?

1942 yılında Kırklareli’nde doğdu. Esnaflığa babasının yanında başladı ve İzmit’e geldikten sonra kardeşleri ile bakkalcılık alanına girdi. Daha sonra ortaklık bozulunca züccaciyeci olarak kendi iş yerini açan Elmasçı, evli ve 3 çocuk sahibi.