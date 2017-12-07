Genç yaşında amansız hastalığa yenildi...

Derince'de yaşayanBirkan Vural, 7 ay önce rahatsızlanırken, ilik kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Vural'a, 3 ay önce uygun donörün bulunmasının ardından ilik nakli yapıldı. Nakil olmasına rağmen hastalıktan kurtulamayan Vural, geçen hafta rahatsızlanarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Vural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Birkan Vural, bugün Derince Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.