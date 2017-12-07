Derince'de yaşayanBirkan Vural, 7 ay önce rahatsızlanırken, ilik kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Vural'a, 3 ay önce uygun donörün bulunmasının ardından ilik nakli yapıldı. Nakil olmasına rağmen hastalıktan kurtulamayan Vural, geçen hafta rahatsızlanarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Vural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Birkan Vural, bugün Derince Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Genç yaşında amansız hastalığa yenildi...
Derince'de, kanser tedavisi gören Birkan Vural'a (26), uygun donörün bulunmasıyla 3 ay önce ilik nakli yapıldı. Yeniden rahatsızlanan Vural, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
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Mehmet Aydin - Allah cc rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabır versin.
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