Bu tespihin fiyatını duyunca bayılacaksınız

İzmit’te her Perşembe günü Salon Sefa isimli bir kıraathanede gerçekleşen tespih mezatı tespih severlerin gözlerine hitap ediyor. Çeşit çeşit tespihlerin yer aldığı mezatta tespih üreticileri vatandaşlar bir araya geliyor. Tanesi 10,20,50,100,200 TL arasında değişen tespihleri satın alıyor.

OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN TESPİH 10 BİN LİRA

Mezatta çeşit çeşit tespih sergilenip satışa sunulurken içlerinde bir tespih var fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Fahrettin Aydın isimli tespih severin sattığı 1860 yılında Osmanlı döneminde erk taşından yapılan tespihin fiyatı tam tamına 10 bin TL. Mezatta satışa çıkarılan tespih alıcısını bekliyor.