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Çatıdan düşen baca ustası hastanede öldü

Derince Tahtalı Hoca köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Geniş, montaj sırasında çatıdan düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Derince Tahtalı Hoca Köyünde ikamet eden ve Gebze ilçesinde özel firmada baca montaj ustası olarak çalışan Mehmet Geniş (36), 21 Ekim günü Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde baca montajı yaptığı esnada 8 metre yükseklikte dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Geniş tedavi altına alındı. 47 gündür yaşam savaşı veren Mehmet Geniş, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen ve evli olan Mehmet Geniş’in cenazesi Hoca Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hoca Köy Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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