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Nihat Değer, mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP Derince 8’inci Olağan Kongresinde yeniden başkanlık görevine seçilen Nihat Değer yönetimiyle birlikte Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını teslim aldı. Mazbata töreni sonrası konuşan Değer “Hedefimiz tarih yazmak, Derince Belediyesini almak” dedi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen CHP Derince 8’inci Olağan Kongresinde tek aday olarak giren ve yeniden başkan seçilen Nihat Değer Kocaeli Adliyesine giderek mazbatasını 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Besim Tayfun Ağar’ın elinden aldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın da katıldığı mazbata töreninde konuşan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer “Seçilen yönetici arkadaşlarımıza, mahalle temsilcilerimize, delegelerimize, il başkanımız ve yönetimine güveniyoruz. Birlikte kollektif bir şekilde bu süreci taşımaya çalışacağız” dedi.

ÜLKEMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

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Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer “159 ilçe delegemizle birlikte yaptığımız 8’inci Olağan Kongremizde 53 il delegesi, 17 kişilik yönetim ve 16 kişilik yedek yönetimiyle birlikte yedek ayrımı yapmadan meclis üyelerimiz mahalle temsilcilerimizle hep birlikte bu zor süreci taşımaya çalışacağız. Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Gerek içte, gerek dışta, gerek ilçelerimizde, gerek ilimizde sorunlar büyüyor. Her geçen gün bir önceki gün aranır bir durumda” dedi.

HEDEFİMİZ DERİNCE BELEDİYESİNİ ALMAK

Sözlerine devam eden Değer “Seçilen yönetici arkadaşlarımıza, mahalle temsilcilerimize, delegelerimize, il başkanımız ve yönetimine güveniyoruz. Birlikte kolektif bir şekilde bu süreci taşımaya çalışacağız. Yerel seçimler, genel seçimler var. Erken seçim olabilir geç olabilir. Hiç önemli değil. Yarından itibaren bu görevi 2 yıllığına devam ettireceğimiz için her yerde olmaya çalışacağız. Bu anlamlı sorumluluğu yerine getireceğiz. Hedefimiz tarih yazmak, Derince Belediyesini almaktır. İlin, ilçelerini, genel merkezimizin desteği ile bu hedefimizi önümüze koyduk. Referandum sonuçlarında oyumuzu yüzde 26’dan yüzde 48’e çıkardık. Baş başa bir yarış halindeyiz. Bu iktidar bir inişe başladı. Yıpranmaya devam ediyor. Bizim de yükselişimiz devam ediyor” dedi.

Bugün 15:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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