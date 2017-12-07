Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Narkotim ekipleri ve İzmit İlçe Yunus Timlerince yapılan uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan E.I. isimli şahıs Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde yakalandı. Aynı mevkiinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen İ.A. isimli şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı olan İ.Ş. isimli şahıs Tüysüzler mahallesinde bulunan boş bir arazide yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
Şüpheli şahsın üstünden esrar ve kokain çıktı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Narkotim ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalanırken şüphelenilerek arama yapılan bir kişinin üzerinden bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.
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Bugün 15:20 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz