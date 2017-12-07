Şüpheli şahsın üstünden esrar ve kokain çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Narkotim ekipleri ve İzmit İlçe Yunus Timlerince yapılan uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan E.I. isimli şahıs Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde yakalandı. Aynı mevkiinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen İ.A. isimli şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı olan İ.Ş. isimli şahıs Tüysüzler mahallesinde bulunan boş bir arazide yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.