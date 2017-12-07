Başbakan Yardımcısı Işık'ın hakaret davalarında karar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, "kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, tazminat cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işık'ın avukatı Halit Çokan ile Erdem'in avukatı Turan Aydoğan katıldı. Çokan, CHP Milletvekili Eren Erdem'in 24 Nisan'da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline hakaret ettiğini savunarak,100 bin lira manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti. Çokan, 14 Temmuz'da müvekkilim Fikri Işık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü daha önce sunduğu belgeyle ortaya koyduğunu anımsatarak, "Olayla ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, tanık ifadeleri alınmıştır. Bu ifadelerde, müvekkilim darbe girişiminden bir gün önce Cumhurbaşkanının yanında olduğu anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Erdem'in avukatı Aydoğan ise tarafların siyasi kişilik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yargı kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında siyasi kişilerin eleştirilerde sert yorumlara tahammül etmeleri gerektiğini ve bu kararlarda mahkemelerin kişilik haklarına saldırı taleplerinin dar yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Yani ifade özgürlüğünün esas alınması belirtilmiştir. Müvekkilim hem gazeteci hem de muhalif milletvekilidir. Eleştiri yaparak, toplum için güncel olan ve halen güncelliğini koruyan konular hakkında açıklamada bulunmuştur. Ayrıca bunlar bir hakaret değil değerlendirmedir. Mahkeme bu konuyu hakaret olarak yorumlarsa demokratik hayatın gelişmesine engel olan bir karar vermiş olacaktır. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz." Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, CHP Milletvekili Eren Erdem'in, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihi olan 24 Nisan 2017'den itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Kocaeli Milletvekili Akar'ın davası

Aynı mahkemedeki diğer davanın duruşmasına Işık'ın avukatı Halit Çokan ile CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın avukatı Muhsin Emrah Toker katıldı. Çokan, Akar'ın 2 Ağustos'ta, partisinin Gebze ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, müvekkilini FETÖ'cü olarak lanse ettiğini, böylece müvekkilinin kişilik ve şöhretinin zarar gördüğünü ifade ederek, 30 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti. Akar'ın avukatı Toker ise muhalif parti milletvekili olan müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını ileri sürerek, şunları kaydetti: "Müvekkilim davacıya FETÖ'cü dememiştir. Onlara destek olduğunu ifade etmiştir. Yargı ve AİHM kararları siyasi kişilerin bu eleştirilere tahammül etmeleri gerektiği, mahkemelerin de bu konuda dar yorum yapması gerektiği açıklanmıştır. Bu yüzden hakaret söz konusu değildir. Davanın reddini talep ediyoruz." Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, davacı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yeniçağ gazetesi yazarı Demirağ'ın davası

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise Işık'ın, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a karşı açtığı dava görüldü. Duruşmada Işık'ın avukatı Çokan ve davalı avukatı Faruk Daşkaya hazır bulundu. Çokan, önceki beyanlarını tekrar ederek, Demirağ'ın gazetede yazığı köşe yazısında, müvekkilinin "kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla, 100 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etti. Demirağ'ın avukatı Daşkaya da benzer davalardaki içtihat örneklerini dosyaya sunduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, Yavuz Selim Demirağ ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'den, tahsil edilmek üzere, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.