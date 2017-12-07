Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:08 TSİ )

Kadına şiddete hayır standına büyük ilgi

Kadına şiddete hayır standına büyük ilgiKocaeli Valiliğine bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri, NCity AVM’de “Kadına şiddete hayır” konulu stant açtı.

Kocaeli Valiliğine bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞOİM) görevlileri, NCity AVM’de “Kadına şiddete hayır” konulu stant açtı. Stant süresince ziyaretçilere, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri ile korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Şiddetin sadece fiziksel olmadığı, psikolojik şiddete de karşı savaş verdiklerini belirten görevliler, vatandaşlara çevrelerinde şiddete maruz kalan kadınların izleyecekleri yöntemleri teker teker anlattı. Görevliler, şiddete maruz kalan kadınların ya da çevresinde şiddet gören kadınlar olduğunu bilen vatandaşların durumu polis ve jandarma merkezleri ya da aile mahkemelerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

Erkekler de destek verdi

Görevliler, kadına şiddet uygulayanların çeşitli yaptırımlarla tedbir kararları aldıklarını ya da kadının can güvenliği olmadığı durumlarda ise kadın sığınma evlerinin devreye girdiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddet standını ziyaret eden vatandaşlar not kağıtlarına kadına yönelik şiddet hakkında duygularını yazarak panoya yapıştırırken bazı vatandaşlar ise boyalı eldivenlerle panoya izlerini bıraktı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri, aile içi şiddet konusunda çiftlere evliliklerini kurtarmak için psikolojik destek verdiklerini belirtti.

Amacımız şiddete karşı bilinçlendirmek

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Başkan Vekili Tuğba Uğur Çınar, “Merkezimizde kadınlarımızı alıyoruz, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını soruyoruz. Kadın konuk evlerinde kalan kadınlarımızı, hatta buradan ayrılan kadınlarımızın bile takibini yapıyoruz. Burada bulunma amacımız hem kendimizi tanıtmak ve toplumun kadına yönelik şiddete karşı bilinçlenmesini sağlamak. İnşallah insanlarda bizi tanır. Bizde açtığımız bu stantla şiddet olaylarının bir nebze de olsa önüne geçeriz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:07 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de mask
360 derece, karanlık gece TIR'ı Kartepe’de
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti mask
Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Üzülmez’den CHP’ye yanıt mask
Üzülmez’den CHP’ye yanıt
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı mask
Hakkaniye köy okulu "Permolit" ile boyandı
AGD’den Trump’a tepki mask
AGD’den Trump’a tepki
Yeni müfredatı protesto ettiler! mask
Yeni müfredatı protesto ettiler!
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti mask
687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var... mask
Kartepe'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda! mask
3 gün süresi var... Değiştirmeyene ceza kapıda!
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu mask
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oldu
Kocaeli için kar uyarısı! mask
Kocaeli için kar uyarısı!
Kız kardeşe taciz iddiası! mask
Kız kardeşe taciz iddiası!

GALERİ

THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
Makam odasına en rahat o girer... mask
Makam odasına en rahat o girer...
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6” mask
Kocaeli Sharks galibiyet ile başladı “27-6”
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı mask
Kocaeli’ye beyaz çok yakıştı
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri mask
Hayme Ana Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı mask
Kocaeli’nin modern halk kütüphanesi açıldı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR