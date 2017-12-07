Kadına şiddete hayır standına büyük ilgi

Kocaeli Valiliğine bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞOİM) görevlileri, NCity AVM’de “Kadına şiddete hayır” konulu stant açtı. Stant süresince ziyaretçilere, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri ile korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Şiddetin sadece fiziksel olmadığı, psikolojik şiddete de karşı savaş verdiklerini belirten görevliler, vatandaşlara çevrelerinde şiddete maruz kalan kadınların izleyecekleri yöntemleri teker teker anlattı. Görevliler, şiddete maruz kalan kadınların ya da çevresinde şiddet gören kadınlar olduğunu bilen vatandaşların durumu polis ve jandarma merkezleri ya da aile mahkemelerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

Erkekler de destek verdi

Görevliler, kadına şiddet uygulayanların çeşitli yaptırımlarla tedbir kararları aldıklarını ya da kadının can güvenliği olmadığı durumlarda ise kadın sığınma evlerinin devreye girdiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddet standını ziyaret eden vatandaşlar not kağıtlarına kadına yönelik şiddet hakkında duygularını yazarak panoya yapıştırırken bazı vatandaşlar ise boyalı eldivenlerle panoya izlerini bıraktı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri, aile içi şiddet konusunda çiftlere evliliklerini kurtarmak için psikolojik destek verdiklerini belirtti.

Amacımız şiddete karşı bilinçlendirmek

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Başkan Vekili Tuğba Uğur Çınar, “Merkezimizde kadınlarımızı alıyoruz, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını soruyoruz. Kadın konuk evlerinde kalan kadınlarımızı, hatta buradan ayrılan kadınlarımızın bile takibini yapıyoruz. Burada bulunma amacımız hem kendimizi tanıtmak ve toplumun kadına yönelik şiddete karşı bilinçlenmesini sağlamak. İnşallah insanlarda bizi tanır. Bizde açtığımız bu stantla şiddet olaylarının bir nebze de olsa önüne geçeriz” şeklinde konuştu.