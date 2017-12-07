iTaksi uygulaması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, tamamıyla yerli ve milli bir yazılım olan iTaksi uygulamasıyla taksici esnafı ile müşterilerin daha kolay ve pratik bir şekilde buluşacağını kaydetti. İstanbul Kongre Merkezindeki "Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası" kapsamındaki organizasyona katılan Uysal, burada iTaksi uygulamasını tanıttı.

2 yıl üzerinde çalışıldı

İstanbul'daki mevcut taksileri ve taksici esnafını teknolojiyle buluşturmak için gayret gösterdiklerini anlatan Uysal, uygulamanın 2 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Tabii bütün dünya şu anda hiçbir aracı olmayan çok geniş bir araba ağı, sistemi olan Uber’i çok konuşuyor. Ancak baktığımızda bu sistemin bizim açımızdan sıkıntıları var. İstanbul’da yıllardır oluşmuş mevcut taksici esnafı, bunların yıllardır emek vererek oluşturdukları bir ağ ve ticari taksi plakasının bir değeri var. Uber her şeyi alt üst eden bir yapı. 'Madem teknoloji bu kadar gelişiyor, insanların hayatını kolaylaştırıyor, o zaman teknolojiyi kullanılırken faydalı hale getirelim' dedik." diye konuştu.

2 önemli husustan bahsetti

İBB olarak İstanbul Taksiciler Odası ile mevcut sistemi daha iyi işler hale nasıl getirebileceklerini görüştüklerini de belirten Uysal, "Burada iki önemli husus var. Taksilerin sokakta daha az gezerek müşteriye ulaşması ve müşterinin daha kolay bir sistem üzerinden taksiye ulaşması. Bu en önemli şey. İki taraf da güvenli bir ortam istiyor. Şu anda İstanbul'da iTaksi uygulamamız bunların tamamını çözmüş olacak." dedi. Taksicilerin sisteme üye olmak için araçlarında belirli standartların olması gerektiğini ifade eden Uysal, sistemle taksicilerin fazla yakıt harcamadan, trafiği fazla meşgul etmeden müşteriye, taksi ihtiyacı olan vatandaşların da teknoloji sayesinde zorlanmadan en yakınındaki taksiye ulaşacağını söyledi.

Sistemle trafiğin biraz rahatlayacağını, İBB’nin en büyük kazancının bu olacağını dile getiren Başkan Uysal, şöyle devam etti:

"Uygulamanın işletim sistemi İBB tarafından hazırlandı. Nakit, kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkanı sunulacak. Güvenlik açısından da taksi içinde kamerası var. Sistem üzerinde şoförle ilgili bütün bilgilerin kayıtlı olması ve teknolojik desteklerin araç içinde var olması önemli. Yine müşterinin de kim olduğunun görülebilmesi adına sisteme kayıtlı olması, sistemin de devamlı denetlenebilir olması, müşteriyle taksiyi hızlı buluşturduğu kadar iki tarafın karşılıklı güven ortamında buluşmasını sağlıyor. İsteyen her taksici kolaylıkla sisteme dahil olabilecek. Şu anda kadar 4 bin civarındaki taksiye iTaksi uygulaması kapsamında teknolojik sistem yerleştirildi. Yani sistem işlemeye başlamadan 4 bin taksicimiz kayıt olmuş vaziyette. Devamında İstanbul’daki vatandaşlarımız, İBB’nin başka uygulamalarında olduğu gibi akıllı telefonlarına iTaksi uygulamasını da indirip kullanabilirler. Vatandaşlarımız şu anda klasik ticari taksilerimiz, Turkuaz Taksi ve biraz daha lüks segment dediğimiz Siyah Taksi'den hangisini isterse çağırabilecek."

5 lira komisyon alınacak

Sistemin hayata geçirilmesinde İBB'nin maddi olarak çok küçük bir kazancının olacağını sadece komisyon olarak 5 lira gibi bir para alınacağını hatırlatan Uysal, iki ay boyunca üye olmak isteyen kişilerden herhangi bir ücret alınmayacağını vurguladı. "iTaksi uygulamasının dışında herhangi bir sisteme üye olunmayacak ve başta türlü yolcu alınmayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Uysal, taksici esnafının eski usulle işine devam edebileceğini bildirdi. iTaksi'nin yerli ve milli bir yazılım olduğunu sözlerine ekleyen Uysal, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve TİM Başkanı Mehmet Ekşi ile birlikte bir taksiye binerek uygulamayı denedi.