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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Tutuklu yargılanan eski 2 emniyet müdürü ve komiser, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı

BÜYÜT

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 eski emniyet mensubuna toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık eski Kocaeli TEM Şube Müdürü Ercan Toğrul, avukatları Elvan Bağ Canbaz ve Engin Kolat ile yakınları katıldı. Sanık Toğrul savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "15 Temmuz'da darbecilerin bertaraf edilmesi için mücadele verdim. Görevim sırasında en büyük darbeyi FETÖ'den yedim. Sağlık raporum olmasına rağmen Şırnak'a görevlendirildim. Ben FETÖ mağduruyum, nasıl üyesi olabilirim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu. Sanık avukatları da müvekkillerinin 16 aydır tutuklu olduğunu belirtip, terör örgütü üyesi olduğuna dair bir eyleminin bulunmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

Diğer davalar

Aynı mahkemede yapılan diğer iki ayrı duruşmaya ise mesleklerinden ihraç edilen eski Kocaeli Lojistik Şube Müdürü Yusuf Uysal ile eski Gebze TEM Büro Amiri komiser Ümmet Karataş, avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl üçer ay hapis cezası verdiği sanıklardan Uysal'ın tutukluluk halinin devamına, Karataş'ın ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Bugün 17:03 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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