Ceyhan, İrfan Ayar’a yetki verdi

AKP’de geçtiğimiz Pazar günü yapılması beklenen ve çift liste çıktığı için genel merkez kararıyla iptal edilen Gebze ilçe kongresi sonrası AKP’de hareketli bir süreç yaşandı. Bu gelişmeler üzere AKP Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı birimi Gebze ilçenin mevcut Başkanı Hasan Soba ve yönetiminin istifasını istedi. İstifa işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze ilçe başkanlığına yine genel merkez kararınca İrfan Ayar atandı. Atama işlemi gerçekleşmesinin hemen ardından ertesi gün AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’a yetki belgesini verdi.

İLÇE KONGRELERİ SÜRECİ TAMAMLANDI

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yaptığı açıklamalarda, “Gebze ile alakalı kongre sürecinde Pazar günü yapılacak kongrenin iptaline genel merkez karar vermiştir. İki listeli olacak kongrenin iptali sağlanmıştır. Bizde mevcut ilçe başkanımız Hasan Soba ve yönetiminin istifası genel merkez kararıyla alınmıştır. Bunun hemen sonrasında Ankara’ya giderek istifaları teslim ettim. Hızlı bir şekilde istişareleri ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra teşkilat başkanlığımızın yazılarıyla Gebze ilçe başkanlığımıza İrfan Ayar atama yoluyla getirilmiştir. 1 hafta 10 günü geçmeyecek bir takvim içerisinde Gebze ilçemize hizmet verecek olan İrfan bey artı 24 yönetim kurulu arkadaşımızı belirleyerek Kocaeli ilçeleri kongrelerini tamamlamış olacağız. İl kongresi ile ilgili bir takvim yok. 53 adet büyükşehir olmayan illerin kongresi yapıldıktan sonra büyükşehirlere geçilecek. Kongre takvimi o dönemde belli olacak” ifadelerinde bulundu.

KUDÜS İÇİN ORTAK HAREKET EDİLMELİ

Konuşmalarında Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi konusuna değinen Ceyhan, İsrail’in ve ABD’nin diğer devletleri, Müslüman coğrafyasını yok sayarak almış olduğu kararlarları kınıyoruz. Sıradan bir kınamanın ötesinde bu olayı lanetle karşılıyoruz. Milletimizin bu manada ortak bir duruş sergileyeceğini sadece Türkiye değil dünyadaki bütün Türk devletleri ve Müslüman devletlerinin ortak hareket etmesini bekliyoruz. Kudüs sıradan bir şehir değildir. Hem bizim ilk kıblemizin olduğu hemde 3 kutsal dinin merkezi olan bir yerdir. Bildiğiniz gibi meclisteki 4 parti bu konuyla ortak bir zapta imzalarını attı. Bu konuda tüm partiler ve tüm partilerin mensupları aynı kanaatte olduğunu görüyoruz. Siyasi parti il başkanlarını da bu karara karşı tepki vermeye davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

900 BİN TAŞERONA KADRO VERİLİYOR

Ceyhan son olarak taşeron işçiye kadro düzenlemesi konusuna değindi. Ceyhan, “Taşeronlarla ilgili düzenlemenin ne zaman çıkacağı soruluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın açıkladığı üzere 900 bin kişi taşerondan kadroya geçmeye başlayacak. Bu kardeşlerimiz sürekli iş noktasında kamu çalışanı olarak kadroya geçecek ve gelecekle ilgili endişeleri tamamen ortadan kalkmış olacak. Ben hem bu fedakarlığı yapan hem de yapacak olan tüm kamu görevlilerimize, Cumhurbaşkanımıza ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerine son verdi.