Olay akşam saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneyi işleten Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde ruhsatsız tabancasını başına dayayarak ateşledi. Şevket Şevke kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı. Şevket Şevke'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Müşterilerin gözü önünde kafasına sıktı!
Darıca'da, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Hastaneye kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz