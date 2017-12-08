Edinilen bilgilere göre, Kirazlıpınar Mahallesi’nde Ö.K. ve kocası Engin K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Ö.K. eline aldığı satırla kocası Engin K.’yı başından yaraladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin K. daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ö.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kocasını satırla yaraladı!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını satırla yaraladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz