8 aydır ne internet ne de telefon var...

Kandıra ilçesinin Merkez Erikli Muhtarlığı'na bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde yaklaşık 8 aydır telefon ve internet hatları çalışmıyor. Alınan bilgilere göre, 8 ay önce Türk Telekom'a ait 2,5 kilometrelik hat kablolarının, 1 kilometresi çalındı. Hırsızlık olayının yaşanmasının ardından mahalleli, yetkililerden bir çözüm bekledi. Olayın üstünden 8 ay geçmesine rağmen henüz kayda değer bir çalışma yapılmadı. 8 aydır internetsiz ve telefonsuz kalan mahalle sakinleri tepkilerini duyurmak istiyor.

"GEREKÇELERİ ABONE AZ"

Mahalle sakinlerinden Muhittin Battal, “Mahalle muhtarımızla birlikte defalarca Türk Telekom Kandıra Şubesi’ne ve genel merkeze durumu bildirdik. Abone sayısının az olmasını gerekçe göstererek hattın takılmayacağını bildirdiler. Bunun üzerine imza toplayarak Kaymakamlığa ve Bimer’e şikayette bulunduk. 8 aydır bekliyoruz. İnternet ve telefon kullanamıyoruz. 50 yıllık bir hat bu. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştık. 50 yıldır kullandığımız hattın bir kilometresini takamayacaklarını söylüyorlar. Beyceğiz sakinleri olarak yetkililerden sesimizi duymalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz.” diyerek yetkililerden çözüm istedi.