Belediye, 3 arsasını satılığa çıkardı

Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi’nde yer alan değeri 950 bin 300 TL olan 3 ayrı arsasını satışa çıkarıyor. 12 Aralık’ta belediye meclis salonunda saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan ihale ile satılacak arsalar için talep edilen ücretler şöyle;

1.000 metrekare – 268 bin 750 lira,

1.325 metrekare – 356 bin 93 lira,

1.211 metrekare – 325 bin 456 lira.