Belediye, 3 arsasını satılığa çıkardı

Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi’nde yer alan değeri 950 bin 300 TL olan 3 ayrı arsasını satışa çıkarıyor. 12 Aralık’ta belediye meclis salonunda saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan ihale ile satılacak arsalar için talep edilen ücretler şöyle;
1.000 metrekare – 268 bin 750 lira,
1.325 metrekare – 356 bin 93 lira,
1.211 metrekare – 325 bin 456 lira.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz