Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 3,8727'ye kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,32 artışla 3,8646'dan tamamlamasının ardından bugünkü açılışta da değer kazancını sürdürüyor. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8731'e kadar yükseldi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 3,8690 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay bir seyirle 4,5516'dan, sterlin/TL de yüzde 0,19 artışla 5,2225'ten alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8470 seviyesinin destek, 3,9000 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Bugün 10:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
Dolar, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, üst üste iki gündür devam eden yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,8690 seviyesinde dengelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz