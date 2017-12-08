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Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:07 TSİ )

Bitcoin 19 bin doları aştı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri dün 14 bin ve 16 bin doları geçmesinin ardından bugün de 19 bin 380 dolara kadar yükseldi. Böylece, sanal para birimi son üç günde yüzde 65 değer kazanmış oldu. Bu ay başından itibaren değeri yüzde 96 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yaklaşık yüzde bin 900 prim yaptı. Öte yandan, Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşmasının ardından kısa bir süre sonra 15 bin 145 dolara düştü ve TSİ 07.00'de 16 bin 715 dolardan işlem gördü.

Asya ekonomileri regülasyonları artırıyor

Uzmanlar, Slovenya'daki NiceHash isimli Bitcoin şirketinin siber saldırıya maruz kalarak 70 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in firmadan çalındığını belirterek, bunun yatırımcılarda ve kullanıcılarda güvenlik endişesine neden olduğunu kaydetti. Ayrıca Güney Kore hükümetinin dün aldığı kararla Bitcoin vadeli işlemlerini yasaklamasına dikkati çeken uzmanlar, Asya'nın büyük piyasalarına sahip ülkelerin sanal para birimlerindeki spekülasyonların önüne geçmek ve daha sıkı kontrol etmek amacıyla regülasyonları artırabileceğini vurguladı. Güney Kore Finansal Gözetmenlik Hizmetleri iki hafta önce Bitcoin'i denetlemeyeceğini bildirmişti. Çin hükümeti ise ekim ayı başında sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları sıkılaştırırken, sermayenin kayıt dışı yollardan ülke ekonomisinin dışına çıkmasını engellemeye çalışıyor.

Bugün 10:06 TSİ AA - Ekonomi

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