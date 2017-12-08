Swarm'da rekor Türkiye'nin

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya üzerinde en çok yer bildirimi yapılan ülkeler araştırmasıyla ilgili medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in Forsquare’dan elde ettiği bilgilere göre 2013 yılında Avrupa’da birinci, Dünya’da ise üçüncü olan Türkiye, geçtiğimiz yıl Dünya’da da liderliği elde etti. Dünya üzerinden en çok check-in yapılan konum ise İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 547 bin 502 tarafından 7 milyon 105 bin 686 check-in yapılırken bu rakamlar gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. En fazla yer bildiriminin Türkiye’de yapıldığı uygulamada en yüksek check-in Everest Dağı’nda en alçak check-in’in ise Lut Gölü’nde yapıldığı belirlendi. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde sosyal platformlarla ilgili 133 bin 625 haberin medyaya yansıdığı belirlenirken Swarm hakkında 416 haber çıkışı tespit edildi.