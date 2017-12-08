Belediye, 16 yeri kiraya verecek

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre 2 adet büfe, 1 adet sergi salonu-kafeterya, 1 adet kafeterya, 2 adet işyeri, 3 adet ATM yeri, 1 adet PTT hizmet noktası, 5 adet dernek lokali ile 1 adet açık otopark olmak üzere toplam 16 adet taşınmazın kiralama ihalesi 20 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Aralarında Kültür Tepesi’ndeki 140 metrekarelik kafeteryanın da yer aldığı kiralanacak yerlerin aylık muhammen kira bedellerinin 90- 5.000 lira arasında değiştiği ve kira süresinin ise 3 ve 10 yıl arasında olduğu kaydedildi. Kiralama ihalesiyle ilgilenenlerin 19 Aralık Salı günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurulması gerektiği bildirildi.