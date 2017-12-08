Ayazma FK ailesi genişliyor

BAŞKAN AKYÜZ TEŞEKKÜR ETTİ
Cumartesi ve Pazar günleri 14.00-16.00 saatleri arasında 8-14 yaş arasındaki futbolcular bire bir eğitim alıyor. Kulübün başkanlığını yapan Bülent Akyüz “Kısa bir süre önce kurulmamıza karşın güzel bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Ailemiz her geçen gün genişliyor. Muhtarımız Selami Şener’e yönetimimize, koordinatörümüz Erdoğan Yabanabat hocamıza ve bölge insanımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz