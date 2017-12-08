Hoş geldin Duru Bebek

MERVE – EMRE KORKMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Merve – Emre çiftinin kız bebekleri Duru, Körfez Marmara Hastanesi’nde hayata gözlerini açarken baba Emre Korkmaz “Allah’ıma şükürler olsun ki sağlıklı bir kız bebeğimiz oldu. Rabb’im huzur dolu, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Doktorumuza, hemşerilerine ve tüm Körfez Marmara Hastanesi çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.