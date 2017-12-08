5 ilçede elektrikler kesilecek

12.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü,
12.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Nebihoca Köyü,
12.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Cumhuriyet Mah.,
12.12.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Mesruriye Köyü,
12.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü,
12.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,
12.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kılıçarslan Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz