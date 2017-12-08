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Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti

Başkan Karaosmanoğlu, Konya’da kaza geçiren eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur’u evinde ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Konya’da geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur‘u evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini sunan Karaosmanoğlu, kazanın nasıl olduğu konusunda da Okur’dan bilgi aldı.

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