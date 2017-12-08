Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Konya’da geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur‘u evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini sunan Karaosmanoğlu, kazanın nasıl olduğu konusunda da Okur’dan bilgi aldı.
Bugün 10:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti
Başkan Karaosmanoğlu, Konya’da kaza geçiren eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur’u evinde ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz