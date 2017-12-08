Define avcılarına suçüstü baskın!

Olay, Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Karagöllü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.K. (38), H.P.(56) ve M.Ç. (76) define aramak için Karagöllü mevkiinde 10 metrelik derinlikte çukur kazdılar. Açılan çukur içindeki suyu jeneratör ile çalıştırdıkları su motoru ile tahliye eden şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakola getirilen 3 şahıs buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.