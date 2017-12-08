Olay, Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Karagöllü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.K. (38), H.P.(56) ve M.Ç. (76) define aramak için Karagöllü mevkiinde 10 metrelik derinlikte çukur kazdılar. Açılan çukur içindeki suyu jeneratör ile çalıştırdıkları su motoru ile tahliye eden şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakola getirilen 3 şahıs buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bugün 10:33 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:56 TSİ )
Define avcılarına suçüstü baskın!
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 10:33 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz